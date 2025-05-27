$3 млрд на оружие из замороженных активов РФ: Украина и Великобритания подписали соглашение

Украина и Великобритания подписали соглашение на $3 млрд из замороженных активов РФ.

Программа ERА

Министерство обороны Украины, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерство обороны Великобритании подписали соглашение об использовании сверхприбылей от замороженных российских активов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Согласно договоренности, в течение 2025-2026 годов Украина получит финансирование в размере $3 млрд.

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Средства планируют направить на закупку оборонной продукции иностранного производства и критически важные материалы, в том числе украинских производителей, ремонт и обслуживание военной техники, реализацию совместных проектов с международными оборонными компаниями.

От украинской стороны документ подписали первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Давид Алоян.

От Великобритании — генерал-майор Анна-Ли Райли, директор Управления привлечения и применения стратегических возможностей Минобороны Соединенного Королевства.

— Это финансирование имеет не только практическую, но и принципиальную ценность. Сверхприбыли с российских активов направляются на усиление украинской обороны — как ответ на агрессию и признание права Украины на защиту, — отметил первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

Давид Алоян подчеркнул, что украинские предприятия имеют возможности на $35 млрд, но дефицит средств мешает их полному использованию.

Он также выразил благодарность правительству Великобритании за поддержку производства вооружения в Украине.

Источник : Минобороны

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