Сколько миллионеров в Украине на 2025 год — ответ Гетманцева

Количество миллионеров в Украине выросло на 1,3 тыс. с начала 2025 года. Таким образом, уже более 17 тыс. граждан официально считаются гривневыми миллионерами.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Сколько миллионеров в Украине в 2025 году

По его словам, эти более 17 тыс. украинцев суммарно задекларировали 254 млрд грн.

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— В целом граждане задекларировали 474 млрд грн доходов — на 93,5 млрд грн больше, чем в 2024 году, — отметил Гетманцев.

В то же время отметил, что количество декларантов уменьшилось до 363 тыс., то есть на 22%.

Нардеп считает, что часть граждан просто сменила страну проживания, поэтому больше не фигурирует в украинской статистике.

В начале мая тогдашний глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко назвал среди миллионеров Украины жителя Киева, который определил рекордную сумму своих налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору к уплате в бюджет — более 4,6 млрд грн.

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