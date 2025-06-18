Сколько миллионеров в Украине на 2025 год — ответ Гетманцева
Количество миллионеров в Украине выросло на 1,3 тыс. с начала 2025 года. Таким образом, уже более 17 тыс. граждан официально считаются гривневыми миллионерами.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Сколько миллионеров в Украине в 2025 году
По его словам, эти более 17 тыс. украинцев суммарно задекларировали 254 млрд грн.
— В целом граждане задекларировали 474 млрд грн доходов — на 93,5 млрд грн больше, чем в 2024 году, — отметил Гетманцев.
В то же время отметил, что количество декларантов уменьшилось до 363 тыс., то есть на 22%.
Нардеп считает, что часть граждан просто сменила страну проживания, поэтому больше не фигурирует в украинской статистике.
В начале мая тогдашний глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко назвал среди миллионеров Украины жителя Киева, который определил рекордную сумму своих налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору к уплате в бюджет — более 4,6 млрд грн.