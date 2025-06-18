Скільки мільйонерів в Україні на 2025 рік – відповідь Гетманцева

Кількість мільйонерів в Україні зросла на 1,3 тис. з початку 2025 року. Тож вже понад 17 тис. громадян офіційно вважаються гривневими мільйонерами.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Скільки мільйонерів в Україні у 2025 році

За його словами, оці понад 17 тис. українців сумарно задекларували 254 млрд грн.

Зараз дивляться

– Загалом громадяни задекларували 474 млрд грн доходів – на 93,5 млрд грн більше, ніж у 2024 році, – наголосив Гетманцев.

Водночас зауважив, що кількість декларантів зменшилась до 363 тис., тобто на 22%.

Нардеп вважає, що частина громадян просто змінила країну проживання, тому більше не фігурує в українській статистиці.

На початку травня тодішній голова Державної податкової служби Руслан Кравченко назвав серед мільйонерів України жителя Києва, який визначив рекордну суму своїх податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору до сплати в бюджет – понад 4,6 млрд грн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.