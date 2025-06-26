Темпы роста спроса на нефть в мире замедлились — отчет Energy Institute

Нефть остается основным источником энергетических ресурсов в мире, покрывая 34% общего глобального спроса в 2024 году. Об этом свидетельствует новый статистический обзор мировой энергетики, обнародованный Energy Institute.

Мировой спрос на нефть в 2024 году

Хотя темпы роста спроса на нефть несколько замедлились, в 2024 году этот показатель увеличился на 0,7% и впервые превысил отметку в 101,4 млн баррелей в сутки. Общий спрос на жидкие углеводороды в мире составил 104,7 млн баррелей в сутки, демонстрируя рост на 0,8%.

В отчете отмечается, что динамика спроса на нефть после восстановления после пандемии COVID-19 демонстрирует либо замедление, либо стабилизацию во всех регионах.

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Сначала восстановившись после COVID-19, все регионы продемонстрировали либо замедление, либо стабилизацию спроса на нефть в 2024 году. Спрос в странах ОЭСР остался на прежнем уровне 45 млн б/с, тогда как спрос в странах, не входящих в ОЭСР, вырос на 0,7 млн б/с, говорится в отчете.

Спрос на нефть в Китае несколько снизился

Среди регионов, продемонстрировавших самые быстрые темпы роста спроса на нефть, выделяются Африка и Ближний Восток с показателями 2,5% и 1,6% соответственно.

Однако особое внимание аналитиков привлекает Китай, который в 2023 году показал признаки пика спроса на нефть, а в 2024 году зафиксировал падение спроса на 1,2%, снизив его до 16,4 млн баррелей в сутки.

Мировой спрос на мазут и дизельное топливо/газойль снизился на 2% и 0,5% соответственно.

Это было в значительной степени обусловлено Китаем, где рост количества грузовиков на сжиженном природном газе (СПГ) снизил спрос на дизельное топливо.

В мире вырос спрос на авиационное топливо (керосин) на 0,4 млн б/с, этан и сжиженный углеводородный газ на 0,4 млн б/с, а также бензин на 0,3 млн б/с.

Спрос на керосин вырос почти на 8% в странах, не входящих в ОЭСР, благодаря возобновлению авиаперевозок. В то же время потребление дизельного топлива уменьшилось в экономически развитых странах, что объясняется слабостью грузоперевозок и повышением эффективности использования топлива.

Ситуация с нефтепереработкой и добычей

Мощности по переработке нефти в мире оставались стабильными, однако уровень их загрузки снизился примерно до 80%. В Африке наблюдалось резкое увеличение мощностей – на 20%, преимущественно за счет нового НПЗ Dangote в Нигерии, который начал свою работу.

В противовес этому, загрузка мощностей в Китае снизилась на 4%, несмотря на рост их общей мощности, что свидетельствует об ослаблении внутреннего спроса. Эксперты отмечают, что эта перебалансировка отражает изменчивую динамику спроса и предложения в разных регионах, а также структурные изменения, трансформирующие традиционные модели нефтяного рынка.

Energy Institute отмечает, что Соединенные Штаты, являясь крупнейшим производителем нефти в мире, обеспечили одну пятую мировой добычи в 2024 году – 20,1 млн баррелей в сутки.

Добыча в США почти равна совокупной добыче России (10,75 млн б/с) и Саудовской Аравии (10,86 млн б/с), подчеркивают аналитики.

Общая мировая добыча нефти в 2024 году увеличилась на 0,6% – до 97 млн баррелей в сутки, главным образом благодаря странам, не входящим в ОПЕК.

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