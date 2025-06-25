Рынки реагируют: цены на нефть растут из-за рисков срыва перемирия на Ближнем Востоке

Цены на нефть растут на фоне беспокойства инвесторов относительно стабильности перемирия между Ираном и Израилем.

Впрочем, несмотря на незначительный рост, котировки остаются вблизи многонедельных минимумов — рынки не фиксируют непосредственных рисков для глобальных поставок нефти.

Об этом сообщает Reuters.

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Динамика цен на нефть

Нефть марки Brent подорожала на 85 центов до 67,99 доллара за баррель. Американская нефть WTI выросла на 87 центов до 65,24 доллара за баррель. Это составляет примерно 1,3-1,4% прироста за торговый день.

Вчера оба сорта нефти упали до самых низких уровней за последние недели. Brent достигла минимума с 10 июня, а WTI — с 5 июня. Это произошло еще до атаки Израиля на иранские военные и ядерные объекты 13 июня.

После ударов США по ядерным объектам Ирана цены подскочили до максимумов за пять месяцев, но быстро откатились из-за заключенного перемирия.

Аналитики банка JP Morgan отмечают, что мировые цены на энергоносители снижаются после прекращения огня между Ираном и Израилем.

Эксперты считают, что пока мировых запасов нефти достаточно для стабильного рынка.

Американская разведка предварительно оценила, что удары США не уничтожили ядерную программу Ирана, а лишь отсрочили ее на несколько месяцев.

Перемирие заключено при участии президента Дональда Трампа, но оно остается нестабильным.

Главное беспокойство инвесторов вызывает Ормузский пролив между Ираном и Оманом.

Через этот узкий водный путь ежедневно проходит 18-19 миллионов баррелей нефти и топлива — почти пятая часть мирового потребления.

Эксперт компании Capital Economics Дэвид Оксли прогнозирует, что перемирие останется хрупким.

Но пока стороны не атакуют энергетическую инфраструктуру и не блокируют судоходство через Ормузский пролив, ситуация на нефтяном рынке будет оставаться относительно стабильной.

По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США сократились на 4,23 миллиона баррелей за прошедшую неделю.

Напомним, что перемирие между Ираном и Израилем было нарушено почти сразу после его объявления обеими странами.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на это и осудил Израиль за такие действия.

Напомним, что Иран угрожал перекрыть Ормузский пролив после ударов США по ядерным объектам страны.

Однако в США предупредили, что такой шаг повлияет и на союзников Ирана, а для самой страны станет самоубийством.

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