27 октября 2026 Forbes Ukraine соберет владельцев бизнеса со свободным капиталом вне компании, CEO, финансовых директоров, топ-специалистов с валютным доходом, частных практиков и опытных инвесторов на конференции Приватні інвестиції.

Конференция Приватні інвестиції: спикеры и темы

Украинский бизнес и специалисты научились зарабатывать в условиях неизменных вызовов. Следующая стратегическая задача – научиться превращать регулярные доходы в системный, защищенный капитал.

Однако на этом пути инвесторы стоят перед сложным выбором: как оценивать соотношение риска и доходности, где искать качественные активы и как не разрушить собственную стратегию в погоне за быстрым заработком.

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Цель конференции Приватні інвестиції – дать инвесторам практическую систему алгоритмов, разобрать реальные инвестиционные портфели и сформировать правила управления деньгами на основе опыта ведущих игроков рынка.

Программа будет разделена на три ключевых блока:

Путь к системному капиталу.

В этом блоке рассмотрят, как трансформировать регулярные вложения в управляемую систему и сформировать капитал в $1 млн. Практики покажут путь от первых шагов к системному портфелю, разберут свои решения и ошибки, чтобы отделить продуманную стратегию от случайного успеха.

В блоке также ожидается разбор ловушек поведенческой экономики и мышления и прямой диалог с регуляторами об ограничении НБУ и защите частного капитала.

Капитал в работе.

По данным опросов Forbes, 53% частных инвесторов принимают решение самостоятельно. В то же время, каждому третьему сложно сравнить риск и доходность различных активов, а каждый пятый не видит на рынке достаточно качественных возможностей.

В этом блоке мы поставим капитал перед реальным выбором: разберем почему перестала работать привычная модель инвестиций в недвижимость, заглянем в портфель опытного инвестора, оценим предложения Private Banking и устроим дебатную битву стратегий в ИИ, MilTech и частном бизнесе.

Сохранить капитал.

Почти половина опрошенных Forbes инвесторов хотят понять, как структурировать капитал, платить налоги и подготовить передачу активов следующему поколению.

В то же время каждому третьему сложно оценивать риски, а каждый шестой не доверяет посредникам и управляющим. В финальном блоке будет разбор, как одна ошибка может уничтожить результат многих успешных лет, когда капитал нуждается в юридической и налоговой структуре и как делегировать управление деньгами, не теряя контроля.

Среди спикеров мероприятия — Игорь Мазепа (Concorde Capital), Виктория Тигипко (TA Ventures), Роман Прокофьев (Jooble), Андрей Журжий (Inzhur), Дмитрий Дубровский (Uklon, Nezlamni), Андрей Федоров (FEDORIV Group, Vesna Capital), руководство регуляторов (НП), руководство регуляторов Киевстар, Креатор БУД и ведущих венчурных и Miltech-фондов.

Забронировать билет можно по ссылке.

Фото: Forbes Ukraine

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