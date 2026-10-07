1 октября в Киеве состоялся четвертый саммит CEO от Forbes Ukraine. Мероприятие объединило лидеров украинского бизнеса, чтобы обсудить ключевой вопрос сегодняшнего дня: как развивать компании в условиях изнурительной войны, сохраняя энергию лидеров, команд и организаций.

— Среди всех предпринимателей, с которыми я близко знаком, я не увидел ни одного, кто бы сдался, – говорит соучредитель Новой почты Вячеслав Климов.

Среди них есть люди с миллионными убытками, которые продолжают работать, несмотря на потери.

— Перестройка операционной модели сейчас не обязательно деградация или потеря эффективности, – считает Климов.

Децентрализуя систему Новой почты через российские атаки, команда находит возможности сделать процессы более эффективными.

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Блок 1. Энергия фаворита

В блоке об энергии лидера опытом поделились CEO Nestle в Украине и Молдове Роман Янович и CEO ЭКО маркет Кристина Ковтун. Они – новички в роли СЭО: оба возглавили компании в 2026 году.

Первые 100 дней Янович посвятил перестройке отношений с коллегами. Его главные задачи – сохранить эффективность бизнеса и уверенность глобального офиса в целесообразности инвестиций в Украину. Приоритеты Ковтун – синхронизация команды, стратегическое направление и небольшие победы, помогающие людям видеть результат.

О балансе между короткой и длинной дистанциями, текущей работой и изменениями, скоростью и точностью, результатом и заботой говорил президент Киевстара Александр Комаров. Каждые четыре месяца компания обновляет прогнозы до конца года, на следующие 12 месяцев и на три года.

Как руководителю не превратиться в функцию, обсудили CEO IDS Ukraine Марко Ткачук и основатель MacPaw Александр Косован.

— Состояние лидера влияет на управление людьми, а забота о себе становится такой же ответственностью, как управление бизнесом, — подытожила модератор Наталья Кадя.

Фото: Forbes Ukraine

Блок 2. Энергия команды

Второй блок посвятили энергии команды.

— Задача работодателя — создать условия и дать возможности, — подчеркнул руководитель фонда Вернись живым Тарас Чмут.

Фонд компенсирует работникам посещение психолога, но поддержка не ограничивается оплатой: если человек имеет консультацию в рабочее время, задача команды – оставить ему это окно свободным от встреч.

В разговоре с основательницей Школы управленческого мнения Еленой Жильцовой CEO robota.ua Валерий Решетняк рассказал: команду мотивирует ее востребованность в преодолении кадрового дефицита.

CEO Цитрус Артем Шевченко отметил связь личных стремлений работников с целями компании.

Об устойчивости операций рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка Наталья Савчук. После удара по центру персонализации и логистики карт банк через день возобновил их отгрузку, но просмотрел операционную модель: централизация сосредотачивала риски. Приоритетом стала способность возобновлять работу благодаря резервным сценариям и локациям.

Фото: Forbes Ukraine

Блок 3. Энергия организаций

Третий блок был посвящен энергии организаций. Основатель ghSMART Джефф Смарт поделились советами по собственному бестселлеру Кто. Как нанимать лучших. В частности, рекомендовал системно привлекать кандидатов через своих работников: они знают людей, которых могут рекомендовать.

О роли CEO с Ренатой Дельпорте говорили CEO девелопера РИЭЛ Алексей Зозуля и CEO группы компаний Аскания Сергей Жила.

Зозуля мечтал стать архитектором и экскурсоводом: себе в начале карьеры посоветовал бы не сомневаться и больше изучать теорию. Жила хотел быть писателем и нашел в работе CEO сочетание системности и творчества.

Его совет: Нанимай голодных людей — тех, кто хочет что-то доказать себе и миру.

Завершил саммит основатель Хартии Всеволод Кожемяко, поблагодарив предпринимателей, которые продолжают работать и инвестировать, подчеркнув взаимную поддержку бизнеса и войска.

– Я уверен, что будущее будет за нами, – сказал он.

Фото: Forbes Ukraine

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