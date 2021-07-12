Восстановить ГТС-консорциум: Гройсман дал советы власти накануне встречи с Меркель

Лидер политической партии Украинская стратегия Гройсмана Владимир Гройсман требует от властей восстановить и воплотить идею совместного управления украинской газотранспортной системой, а также предложить партнерам заключить долгосрочное соглашение, которое содержало бы конкретные принципы и пути экономической поддержки и поддержки безопасности Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24, комментируя ход встреч руководства Украины и Германии в Берлине, а также перспективы достройки Северного потока-2.

Как отметил Владимир Гройсман, если немецкие партнеры называют Северный поток-2 коммерческим проектом, то надо быть решительными не только в заявлениях об истинных намерениях Газпрома, но и в предложениях использования украинской трубы.

— Советовал бы президенту предложить минимум 10-летний контракт, который состоял бы из двух частей. Первая — экономически более выгодные условия транспортировки газа по украинской территории. Тогда мы снимаем аргумент об экономической целесообразности транспортировки через Северный поток-2. Второй — Украина должна максимально быстро предложить европейским партнерам и США формулу совместного управления ГТС в виде консорциума. За два года власти ни шагу не сделали в этом направлении, — сказал Владимир Гройсман.

Как отметил политик, должен быть план Б на случай, если Северный поток-2 все же будет введен в эксплуатацию. Им должна стать комплексная и долгосрочная политика безопасности соглашения в формате Украина — ЕС — США.

— И здесь также должны быть два компонента — по безопасности и экономический, — добавил политик.

Отдельно он отметил необходимость планирования и прогнозирования энергетической интеграции Украины в ЕС в контексте декарбонизации экономики и освоения новых видов топлива — например, водорода.

— Меня пугают высказывания чиновников, которые говорят, что водород — это долго и дорого. Они должны системно планировать будущее Украины. Если смотреть “сегодня на сегодня” — получим только кризис. Надо смотреть и на водород, и на декарбонизацию экономики. Если этого не делать, мы за 10 лет перестанем быть конкурентными в мире. Даже учитывая сырьевой экспорт, не говоря уже о переработке, — отметил Владимир Гройсман.

Фото: Владимир Гройсман