Відновити ГТС-консорціум: Гройсман дав поради владі напередодні зустрічі з Меркель

Лідер політичної партії Українська стратегія Гройсмана Володимир Гройсман вимагає від влади відновити і втілити ідею спільного управління українською газотранспортною системою, а також запропонувати партнерам укласти довгострокову угоду, яка містила б конкретні принципи і шляхи економічної та безпекової підтримки України.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24, коментуючи хід зустрічей керівництва України та Німеччини в Берліні, а також перспективи добудови Північного потоку-2.

Як наголосив Володимир Гройсман, якщо німецькі партнери називають Північний потік-2 комерційним проектом, то треба бути рішучими не тільки в заявах про справжні наміри Газпрому, а й у пропозиціях використання української труби.

– Радив би президенту запропонувати мінімум 10-річний контракт, який складався б із двох частин. Перша – економічно вигідніші умови транспортування газу українською територією. Тоді ми знімаємо аргумент про економічну доцільність транспортування через Північний потік-2. Другий – Україна має максимально швидко запропонувати європейським партнерам і США формулу спільного управління ГТС у вигляді консорціуму. Два роки влада жодного кроку не зробила в цьому напрямі, – сказав Володимир Гройсман.

Як наголосив політик, має бути план Б на випадок, якщо Північний потік-2 все ж буде введений в експлуатацію. Ним має стати комплексна і довгострокова безпекова угода в форматі Україна – ЄС – США.

– І тут також мають бути два компоненти – безпековий та економічний, – додав політик.

Окремо він наголосив на необхідності планування і прогнозування енергетичної інтеграції України до ЄС у контексті декарбонізації економіки та освоєння нових видів палива – наприклад, водню.

– Мене лякають вислови урядовців, які говорять, що водень – це довго і дорого. Вони мають системно планувати майбутнє України. Якщо дивитися “сьогодні на сьогодні” – матимемо лише кризи. Треба дивитися і на водень, і на декарбонізацію економіки. Якщо цього не робити, ми за 10 років перестанемо бути конкурентними у світі. Навіть з огляду на сировинний експорт, не кажучи вже про переробку, – наголосив Володимир Гройсман.

Фото: Володимир Гройсман