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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

50 раундов: в честь своего юбилея Кличко вспомнил спортивное прошлое

50 раундов: в честь своего юбилея Кличко вспомнил спортивное прошлое

19 июля городской голова Киева Виталий Кличко празднует свой день рождения. Мэру столицы сегодня исполнилось 50 лет.

В честь юбилея Кличко вспомнил свое спортивное прошлое и опубликовал видео, в котором показал, как он тренируется.

По этому случаю он также сделал себе особый подарок. Политик-спортсмен прыгнул с парашютом и показал на видеозаписи, как произошло это волнующее событие.

— Друзья! Сегодня, в день своего юбилея, могу сказать, что выстоял 50 раундов. Я всего в жизни достиг сам. И продолжаю работать над собой, — отметил Кличко.

По его словам, самое главное в жизни — иметь цель и настойчиво делать все, чтобы ваши мечты сбылись. По мнению городского головы Киева, не нужно опускать руки, если чего-то не произошло.

— Никогда не опускать рук. Ничего не бояться и не обращать внимания на тех, кто не верить в тебя. Быть сильным и ставить перед собой высокую планку. Я всегда так делал. 50 лет — только экватор, — поделился политик.

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Фото: Dreamstime

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