19 липня міський голова Києва Віталій Кличко святкує свій день народження. Меру столиці сьогодні виповнилося 50 років.
На честь ювілею Кличко згадав своє спортивне минуле та опублікував відео, в якому показав, як він тренується.
З цієї нагоди він також зробив собі особливий подарунок. Політик-спортсмен стрибнув із парашутом та показав на відеозаписі, як відбулася ця хвилююча подія.
– Друзі! Сьогодні, у день свого ювілею, можу сказати, що вистояв 50 раундів. Я всього в житті досягнув сам. І продовжую працювати над собою, – наголосив Кличко.
За його словами, найголовніше у житті – мати мету та наполегливо робити все, щоб ваші мрії здійснилися. На думку міського голови Києва, не потрібно опускати рук, якщо чогось не сталося.
– Ніколи не опускати рук. Нічого не боятися та не зважати на тих, хто не віритиме в тебе. Бути сильним та ставити перед собою високу планку. Я завжди так робив. 50 років – лише екватор, – поділився політик.