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Юлія Захарченко |

50 раундів: на честь свого ювілею Кличко згадав спортивне минуле

50 раундів: на честь свого ювілею Кличко згадав спортивне минуле

19 липня міський голова Києва Віталій Кличко святкує свій день народження. Меру столиці сьогодні виповнилося 50 років.

На честь ювілею Кличко згадав своє спортивне минуле та опублікував відео, в якому показав, як він тренується.

З цієї нагоди він також зробив собі особливий подарунок. Політик-спортсмен стрибнув із парашутом та показав на відеозаписі, як відбулася ця хвилююча подія.

– Друзі! Сьогодні, у день свого ювілею, можу сказати, що вистояв 50 раундів. Я всього в житті досягнув сам. І продовжую працювати над собою, – наголосив Кличко.

За його словами, найголовніше у житті – мати мету та наполегливо робити все, щоб ваші мрії здійснилися. На думку міського голови Києва, не потрібно опускати рук, якщо чогось не сталося.

– Ніколи не опускати рук. Нічого не боятися та не зважати на тих, хто не віритиме в тебе. Бути сильним та ставити перед собою високу планку. Я завжди так робив. 50 років – лише екватор, – поділився політик.

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Фото: Dreamstime

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