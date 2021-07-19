19 липня міський голова Києва Віталій Кличко святкує свій день народження. Меру столиці сьогодні виповнилося 50 років.

На честь ювілею Кличко згадав своє спортивне минуле та опублікував відео, в якому показав, як він тренується.

З цієї нагоди він також зробив собі особливий подарунок. Політик-спортсмен стрибнув із парашутом та показав на відеозаписі, як відбулася ця хвилююча подія.

– Друзі! Сьогодні, у день свого ювілею, можу сказати, що вистояв 50 раундів. Я всього в житті досягнув сам. І продовжую працювати над собою, – наголосив Кличко.

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За його словами, найголовніше у житті – мати мету та наполегливо робити все, щоб ваші мрії здійснилися. На думку міського голови Києва, не потрібно опускати рук, якщо чогось не сталося.