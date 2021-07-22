Встреча Зеленского с Байденом: о чем будут говорить президенты

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон, где проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом.

Встреча лидеров двух стран запланирована на 30 августа, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По данным ОП, соответствующее предложение Белого дома стало шагом к реализации договоренностей, достигнутых между Зеленским и Байденом во время июньского телефонного разговора.

Главной темой повестки дня встречи президентов США и Украины является вопросы безопасности.

В частности, речь пойдет о помощи официальному Киеву в противодействии российской агрессии, обострение ситуации Черноморском регионе и на Донбассе, а также деоккупацию аннексированного Россией Крыма.

Кроме того, президенты планируют разработать план по укреплению энергетической безопасности Украины.

В ОП напомнили, что Киев настаивает на том, что достройка и начало эксплуатации российского газопровода Северный поток-2 является угрозой для всего Европейского Союза, поскольку усилит зависимость политического блока от газа из РФ.

Украинский лидер выразил надежду на достижение двухсторонних договоренностей по углублению стратегического партнерства по всем стратегическим направлениям.

Уже в ближайшее время глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправятся в Вашингтон для подготовки содержательной части визита Зеленского.