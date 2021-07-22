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Дмитро Кудрявцев |

Зустріч Зеленського з Байденом: про що розмовлятимуть президенти

Зустріч Зеленського та Байдена

Президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон, де проведе переговори зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Зустріч лідерів двох країн заплановано на 30 серпня, повідомляє прес-служба Офісу президента України.

За даними ОП, відповідна пропозиція Білого дому стала кроком до реалізації домовленостей, досягнутих між Зеленським та Байденом під час червневої телефонної розмови.

Головною темою порядку денного зустрічі президентів США і України є питання безпеки.

Зокрема, мова піде про допомогу офіційному Києву в протидії російській агресії, загострення ситуації Чорноморському регіоні та на Донбасі, а також деокупація анексованого Росією Криму.

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Крім того, президенти планують розробити план щодо зміцнення енергетичної безпеки України.

В ОП нагадали, що Київ наполягає на тому, що добудова та початок експлуатації російського газопроводу Північний потік-2 – загроза для всього Європейського Союзу, оскільки це посилить залежність політичного блоку від газу з РФ.

Український лідер висловив надію на досягнення двосторонніх домовленостей щодо поглиблення стратегічного партнерства з усіх стратегічних напрямах.

Вже найближчим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відправляться до Вашингтона для підготовки змістовної частини візиту Зеленського.

Джерело: Офіс президента

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