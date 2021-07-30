Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году. Согласно ему, предусматривается увеличение финансовой помощи Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.

Согласно законопроекту, общая сумма денег, которая должна быть выделена на помощь Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ, составляет не менее $481,5 млн. Это на $28,5 млн больше, чем в 2021 году.

— Из указанного сметы $125 млн будут выделены на цели безопасности Украины по статье Международное военное финансирование, что на $10 млн больше, чем в 2021 году, — отметили в посольстве.

Чтобы законопроект вступил в силу, его должен согласовать и одобрить Сенат США. Затем его должен подписать президент США.

Также американские парламентарии поддержали поправки к санкциям против Северного потока-2.

Источник: Посольство Украины в США