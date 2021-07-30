Палата представників США схвалила законопроект про фінансування Держдепартаменту США у 2022 році. Згідно з ним, передбачається збільшення фінансової допомоги Україні.

Про це повідомили в прес-службі посольства України в США.

Відповідно до законопроекту, загальна сума грошей, яка повинна бути виділена на допомогу Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов’язаних програм, становить не менше $481,5 млн. Це на $28,5 млн більше, ніж у 2021 році.

– Із зазначеного кошторису $125 млн будуть виділені на цілі безпеки України за статтею Міжнародне військове фінансування, що на $10 млн більше, ніж у 2021 році, – зазначили в посольстві.

Щоб законопроект набув чинності, його має погодити та схвалити Сенат США. Потім його повинен підписати президент США.

Також американські парламентарії підтримали поправки до санкцій проти Північного потоку-2.

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Джерело: Посольство України в США