Крымская платформа сразу отличилась символизмом. Официальными языками собрания стали украинский, английский и крымскотатарский. А открытие платформы встретили песней Джамалы о депортации коренного народа из Крыма, с которой она выиграла Евровидение.

Украина собрала 46 делегаций, все члены Европейского Союза и НАТО, чтобы найти новый подход к решению крымского вопроса.

С 2014 года о Крыме говорили неофициально. В отличие от Донбасса, у которого есть Нормандская четверка и Минский процесс, полуостров всегда был где-то на обочине подобных международных форматов.

Крымская платформа — это международный саммит, на котором главы государств и делегации из Евросоюза и НАТО обсуждают возвращение Крыма под украинский контроль.

На самом деле это беспрецедентное событие, потому что впервые за семь лет оккупации вопрос возвращения полуострова под украинский контроль и консолидированного международного давления на Россию вышли на официальный уровень.

Временная оккупация автономной республики Крым Российской Федерацией началась 20 февраля 2014 года и продолжается уже 2 741 день. Слишком много, если честно, времени потеряно. Мы больше не должны терять ни одного дня, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Одним из приоритетов Крымской платформы должны стать международные усилия по сдерживанию России в Черноморском регионе. Без этого нам вряд ли удастся вернуть полуостров, заявил Зеленский. Свою поддержку в этом вопросе высказал заместитель генсека НАТО.

Ситуация безопасности в Крыму, на востоке Украины, в Черноморско-Азовском регионе влияет на нас. Подтверждаем решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО, — подчеркнул заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ.

Главный стратегический партнер Киева Вашингтон заявил, что продолжит поддерживать Украину в ее попытках вернуть Крым не только на дипломатическом фронте.

Мы уже предоставили $4,9 млн помощи Украине. Эта поддержка будет продолжаться. Мы будем оказывать поддержку Вооруженным силам Украины, в частности относительно защитного оружия и оборудования, в которых Украина нуждается в борьбе с российской агрессией. Мы хотим Россию поставить на ее место, — заявила Дженнифер Гарголм, представитель президента США.

Всех поставить на место до саммита пыталась сама Россия. Москва ввела санкции против министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, следственный комитет возбудил уголовное дело за то, что Киев перекрыл воду в Крым, а глава российского МИД Сергей Лавров назвал международный саммит русофобским шабашем.

Кулеба заявил, что Кремль запугивал потенциальных участников Крымской платформы, и в российском МИДе действовала целая группа, задача которой — завалить саммит. Москва шантажировала президента Молдовы Майя Санду. Ее неучастие в саммите было одним из главных условий для организации встречи с Владимиром Путиным. Несмотря на это — она ​​приехала.

Однако полностью нивелировать российское влияние тоже неуместно. Ведь Европа, для которой на словах ценности международного и человеческого права — на первом месте, дипломатично подыграла Путину. Макрон и Меркель, которые являются гарантами сдерживания российской агрессии в Украине на саммит не приехали.

Следующий саммит должен состояться через год. Тогда это уже не будет беспрецедентным событием и придется показывать результат. Поэтому важно, чтобы Крымская платформа не осталась просто красивым информационным поводом, а пункты декларации — только на бумаге.