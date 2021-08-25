Украина в центре дипломатической активности: мировые СМИ о Крымской платформе

В первом саммите Крымской платформы приняли участие 46 иностранных делегаций. В украинском МИД сообщили, что за эти дни в изданиях почти 50 стран мира вышло более 300 публикаций, посвященных мероприятию.

В частности, жители Швейцарии в газете Blick могли увидеть заголовки о том, что Украина настаивает на своем праве на Крым. А а в эфире международного французского радио RFI, аудитория которого составляет более 35 млн человек, прозвучало:

Украина в центре дипломатической активности: сегодня в Киеве происходит запуск Крымской платформы — первого крупного международного саммита, целью которого — решить сложный вопрос деоккупации Крыма. Более сорока стран направили своих высоких представителей в Киев для участия в саммите, несмотря на возмущение и давление Кремля.

Аналитик британского The Economist Шашанк Джоши написал, что президент Украины Владимир Зеленский стремится прежде всего вернуть Крым назад в повестку дня мировой дипломатии. Также автор статьи поражен, что инициатива получила так много поддержки.

Турецкое издание Anadolu Ajansi пишет, что в течение последних семи лет не было ни одного механизма решения проблемы Крыма, но эта ошибка будет исправлена ​​с помощью Крымской платформы.

А французское издание Le Figaro обращает внимание на то, что Киев реализовал беспрецедентную инициативу по деоккупации Крыма для давления на Россию через семь лет после начала оккупации полуострова.

23 августа в Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. Это новая площадка, созданная по инициативе Украины. Ее главная цель — добиться деоккупации Крыма.

Участие в Крымской платформе приняли представители 46 иностранных делегаций. По итогам саммита они подписали совместную декларацию. Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией и обязательства стран-подписантов рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против РФ в случае дальнейшей агрессии.

Источник: Дмирий Кулеба