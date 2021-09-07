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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Верховная Рада предоставила индустриальным паркам дополнительные льготы

Верховная Рада

7 сентября депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом внесение изменений в закон Украины Об индустриальных парках.

Эти изменения должны привлечь инвестиции в промышленный сектор экономики путем введения стимулов в индустриальных парках.

До сих пор в законе Об индустриальных парках среди стимулов было предусмотрено лишь целевое финансирование на безвозвратной основе, предоставление беспроцентных кредитов для обустройства индустриальных парков, а также освобождение участников парков от долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта.

Однако, по мнению инициаторов законопроекта, такую незначительную поддержку нельзя сравнивать с практиками стран мира по стимулированию промышленного развития через индустриальные парки.

Предусмотренные стимулы для индустриальных парков согласно новому закону:

  • будут определены объекты, которые могут размещаться в составе индустриального парка;
  • управляющим компаниям, инициаторам создания — субъектам хозяйствования и участникам индустриальных парков будут компенсировать 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям;
  • участникам индустриальных парков будут компенсировать процентные платежи по кредитам в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности;
  • участникам индустриальных парков частично будут компенсировать инвестиции для создания производства, осуществленных в течение первых трех лет хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка.

Индустриальный (промышленный) парк – это обустроенная соответствующей инфраструктурой территория, в пределах которой участники индустриального парка могут осуществлять хозяйственную, научно-исследовательскую деятельность и деятельность в сфере информации и телекоммуникаций.

Фото: УНИАН

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