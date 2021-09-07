7 вересня депутати Верховної Ради ухвалили в другому читанні та в цілому внесення змін до Закону України Про індустріальні парки.

Ці зміни мають залучити інвестиції в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках.

Досі в законі Про індустріальні парки серед стимулів було передбачено лише цільове фінансування на безповоротній основі, надання безвідсоткових кредитів для облаштування індустріальних парків, а також звільнення учасників парків від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Однак, на переконання ініціаторів законопроекту, таку незначну підтримку не можна порівнювати з практиками країн світу щодо стимулювання промислового розвитку через індустріальні парки.

Передбачені стимули для індустріальних парків згідно з новим законом:

будуть визначені об’єкти, що можуть розміщуватися в складі індустріального парку;

керуючим компаніям, ініціаторам створення-суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків компенсуватимуть 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж;

учасникам індустріальних парків компенсуватимуть відсоткові платежі за кредитами залежно від частки експорту продукції власного виробництва в загальному доході від їхньої господарської діяльності;

учасникам індустріальних парків частково компенсуватимуть інвестиції у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.

Індустріальний (промисловий) парк – це облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську, науково-дослідну діяльність та діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.