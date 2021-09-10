Зеленский ответил, планирует ли второй раз баллотироваться в президенты Украины

Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли он идти на второй президентский срок.

В комментарии журналистам он отметил, что хотел бы выполнить обещания, которые давал украинцам, за первую каденцию.

— Это решает народ Украины. Я никуда не баллотируюсь. Я лучше выполню все, что я обещал, в свой один срок и поеду отдыхать.

В то же время в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming Владимир Зеленский заявил: он не жалеет о том, что два года назад был избран главой государства, ведь после окончания президентского срока все равно хочет жить в Украине.

Свое избрание на должность Владимир Зеленский назвал настоящим вызовом. Но глава государства решился на это, поскольку в него поверили украинцы.

Владимир Зеленский уже не впервые комментирует вопрос о втором президентском сроке. Так, в мае этого года он заявил, что пока рано говорить о еще одной его каденции.