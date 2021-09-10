Зеленський відповів, чи планує вдруге балотуватися у президенти України

Володимир Зеленський відповів на запитання, чи планує він йти на другий президентський термін.

У коментарі журналістам він зазначив, що хотів би виконати обіцянки, які давав українцям за першу каденцію.

– Це вирішує народ України. Я нікуди не балотуюсь. Я краще виконаю все, що я обіцяв, в свій один термін і поїду відпочивати.

Водночас в межах форуму Ялтинської європейської стратегії в форматі YES Brainstorming Володимир Зеленський заявив: він не шкодує про те, що два роки тому його обрали главою держави, адже після закінчення президентського терміну все одно хоче жити в Україні.

Своє обрання на посаду Володимир Зеленський назвав справжнім викликом. Але глава держави наважився на це, оскільки у нього повірили українці.

Володимир Зеленський вже не вперше коментує питання щодо другого президентського терміну. Так, у травні цього року він заявив, що нині зарано говорити про ще одну його каденцію.