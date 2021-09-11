Последний день нового формата Ялтинской Европейской Стратегии, организованной в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука — YES Brainstorming — был сосредоточен на роли Украины в глобальных и локальных вызовах.

Северный поток-2, противостояние Кремлю, и ответ на глобальные вызовы вместе с Европой — эти и многие другие темы обсуждали во время второго дня дискуссий.

С каждым годом возникает все больше угроз миру, которым можно противостоять только объединившись.

Факты ICTV рассказывают, о чем говорили во время второго дня дискуссий на YES Brainstorming.

Северный поток-2

Россия давно показала, что не является надежным партнером, даже если речь идет о поставках ресурсов, в частности газа.

Если говорить только об Украине, то можно вспомнить, как РФ шантажировала наше государство остановкой поставок газа. В 2005 году она потребовала новых условий оплаты за газ, а в 2009 году давила на нашу страну ради того, чтобы заключить невыгодный контракт для нас.

Поэтому неудивительно, что в Северном потоке-2, строительство которого завершили 10 сентября 2021, видят значительную опасность. Тогда как Украина неоднократно доказывала, что является надежным партнером, Россия показывала, что может “закрутить вентиль” в любой момент.

Старший советник по энергетической безопасности Государственного департамента США Амос Хохштайн заявил о том, что Соединенные Штаты всегда понимали опасность не только Северного потока-2, но и первой части этого проекта.

Но в определенный момент стало понятно, что введенные санкции не работают и новые ограничения решили не вводить.

Однако это не означает, что на этом борьба останавливается. Важно сделать все, чтобы Северный поток-2 запустили согласно европейским правилам.

— Мы в дальнейшем будем работать с Германией для того, чтобы обеспечить строгую сертификацию (Северного потока-2. — Ред.). Также, чтобы нормы четвертого пакета применялись и к этому трубопроводу, — заявил Хохштайн во время дискуссии.

Конечно, РФ не хочет соблюдать все нормы ЕС, чтобы оставить для себя открытой возможность шантажировать Европу, когда ей будет выгодно.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Россия уже начала вести агрессивную политику с помощью Северного потока-2, но сейчас она касается только Украины.

— Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream в качестве оружия против Украины. Если у вас была возможность вчера увидеть цены, по данным биржи ICE Futures, в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила $700 за тысячу кубометров на максимум, достигнув €57,25 за мегаватт/час. Это говорит о том, что мы работаем с нашими партнерами, чтобы Украина получила реальный правовой механизм гарантий (в случае шантажа со стороны РФ. — Ред.), — сказал Ермак.

Во время дискуссии на YES Brainstorming высказали мнение о том, что нужно усиленно работать с Германией. Нужно, чтобы у всех было понимание, что вопросы экономики и безопасности не должны стоять порознь, особенно когда речь идет о сотрудничестве с Россией.

Усиление сотрудничества не только с Германией, но и всеми странами Евросоюза в этом вопросе позволит противодействовать и другим угрозам.

— Должна быть реальная дискуссия. Правительства Германии и США — что они реально делают, кроме заявлений. Что Европа будет делать зимой, когда Северной поток-2 не будет соответствовать нормам европейского законодательства, запасы газа в Европе на историческом минимуме, а РФ шантажирует ее. Возможно, Германия впервые почувствует, каково это, когда газ используется, как геополитическая оружие, — выразил мнение исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

Украина для объединения Европы

Вспомнили во второй дискуссионный день Ялтинской европейской стратегии и про членство Украины в Евросоюзе. Конечно, мы не собираемся отклоняться от европейского пути, но в самой Европе нет единства относительно Украины в ЕС.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что она лично хотела бы приблизить Украину к Европейскому Союзу.

— Европейский Союз не очень объединен касательно будущего сотрудничества с Украиной. Я всегда выступала за то, чтобы позволять нашим восточным партнерам приближаться, быть ближе к ЕС… Я всегда стараюсь найти положительные свидетельства того, что в будущем должны быть возможности (членства в ЕС. — Ред.) для Украины, Грузии, Молдовы, если у них будет такое желание, — сказала во время выступления Кальюлайд.

Но даже несмотря на такой оптимизм, она не могла не вспомнить о том, что Украина сначала должна выполнить Копенгагенские критерии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал видение президента Эстонии, но отметил несколько моментов относительно членства в ЕС.

В частности, он упомянул о реформах, которые постоянно оказываются в центре внимания, когда речь идет о членстве Украины в Евросоюзе.

— Надо признать простой факт — решение принять государство в ЕС опирается не только на реформы. Не надо держать на крючке реформ. Я поддерживаю их и сам помогаю этой стране трансформироваться. Но я немного устал от того, что государства напутствуют нас необходимостью проведения реформ, не говоря правды, — заявил Кулеба.

Конечно, это совсем не значит, что Украина не собирается подаваться на членство в ЕС, но нам нужно пройти большой путь.

В то же время, экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт отметил, что Украина меняется и уже лучше чем несколько лет назад.

Главную же ценность Украины в ЕС видят в том, что она может объединить его на политической арене. По словам Кальюлайд, Евросоюз всегда был больше экономической группой стран с похожими ценностями.

Но агрессия РФ против Украины позволила выработать общую позицию, которой придерживаются до сих пор. Она надеется, что в ближайшее время ЕС будет работать на международной арене по новому принципу. А способствовать этому будет молодое поколение политиков и наше государство.

Изменения в Украине

В то же время Украина должна не забывать о вызовах внутри государства, которых, будем откровенны, немало.

Нужно преодолеть коррупцию, установить верховенство права, поднять экономику на уровень развитых стран. Но сделать это не так просто, как хотелось бы.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина движется к европейским стандартам, но установление верховенства права и до сих пор является значительным вызовом для государства.

— Я хорошо помню, как в начале нашей каденции мы собрались — депутаты, президент, представители его офиса, будущие министры — мы хотели быстрых изменений в государстве. Звучали разные предложения, как это нужно сделать. Звучали предложения проголосовать 83 закона уже в первую же ночь. Фактически с нарушением всех норм регламента и не только его. Нам пришлось делать выбор между верховенством права и быстрыми изменениями в стране. Это был достаточно трудный выбор .. Очень приятно на тот момент, что тогда фракция… смогла найти силы, нам хватило ума и голосов, чтобы действовало верховенство права, — заявил Разумков.

По его мнению, чтобы построить правовое государство, власти нужно придерживаться буквы закона. Власть своим примером должна показывать, что все равны перед законом.

Частично, из-за этого и пришлось пожертвовать скоростью реформ. Но они будут продолжаться. Мы уже увидели успешный запуск земельной реформы.

Нельзя забывать и о противостоянии России. Не только в контексте вооруженной агрессии, но и информационной войны, которую ведет против нас РФ.

На самом деле проблема дезинформации касается не только Украины, но и других стран мира. Ни одна страна не застрахована от того, что Россия начнет широкую дезинформационную кампанию на уровне как СМИ, так и на уровне государства.

Решение этой проблемы должно быть и в реакции на попытки уменьшить роль Украины не только на современной международной арене, но и в истории.

— Этот текст (Путина об истории Украины и России. — Ред.) — это возможность. Он демонстрирует насколько скучным является взгляд России на историю… Там все было сказано раньше и намного лучше. Это возможность для историков Украины… объяснить Украину как самую интересную страну в Европе. Не нужно реагировать негативом на негатив. Нужно строить историю Украины со своей привлекательностью, — заявил специалист по истории Восточной Европы Тимоти Снайдер на конференции YES.

А если мы научимся лучше противостоять российской гибридной войне лучше, то это убережет Европу от многих проблем.

Второй день YES Brainstorming доказал, что мы должны учиться друг у друга и делиться опытом.

И не пренебрегать вызовами, которые есть сейчас, ведь сегодняшняя проблема может превратиться в завтрашнюю катастрофу. И весь мир должен это понимать.

Фото: Фонд Виктора Пинчука