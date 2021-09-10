Коронавирус, аннексия Крыма и отношения с США: главные тезисы YES Brainstorming 10 сентября

Главными темами YES Brainstorming 10 сентября стали пандемия коронавируса, безопасность, мир и эволюция международной политики мировых держав.

Факты ICTV собрали самые важные тезисы, произнесенные спикерами в этот день.

По убеждению президента Украины Владимира Зеленского, Украина выдержала испытание пандемией коронавируса.

– В регионах люди теряли работу на местах, но мы создали рабочие места. Начали строить дороги, как США в 30-х годах. Чтобы не впадать в депрессию, начали большое строительство. Быстро строили дороги, по которым быстро могла ехать скорая, – отметил Владимир Зеленский..

Глава государства констатирует: Covid-19 продемонстрировал, что у маленьких стран – мало шансов, если на планете начнутся большие проблемы.

– Однако в Украине с начала пандемии коронавируса показатели ВВП не упали, экономике помогли и не включали печатный станок, – отметил президент.

По убеждению главы государства, сейчас еще одной из важных задач является возвращение форума YES в Крым.

Поскольку из-за аннексии полуострова Российской Федерацией, форум уже семь лет проходит в Киеве.

Основатель форума YES, бизнесмен, филантроп Виктор Пинчук считает, что немалый шаг к этому Украина сделала почти три недели назад, проведя саммит Крымская платформа.

– Эта инициатива фундаментально важна для Украины и всего мира и имеет большой потенциал. Ялтинская европейская стратегия – это инициатива частного сектора, и мы будем счастливы всесторонне поддержать Крымскую платформу, – отметил Виктор Пинчук.

Кроме того, основатель форума YES предложил президенту и лозунг для саммита.

– Я предлагаю сделать лозунгом Крымской платформы В следующем году в Ялте. Если вы поставите его на официальный бланк, будет интересно посмотреть, сколько глав государств подпишет такой документ, – отметил он.

Второй президент Украины Леонид Кучма с многолетним опытом работы на Минских переговорах признает: Россия тянет время:

– Это политическая игра России. Они четко понимают, что первым пунктом Минских договоренностей является безопасность, который они не выполняют.

Во время форума президент Украины вспомнил и о недавнем визите в Белый дом.

Президент уверяет: встреча была очень важной, а отношения с США сейчас лучше, чем были.

А второй президент прогнозирует: политическое преимущество Украине может принести нынешняя ситуация с Афганистаном.

Поскольку провал обязательств перед афганским правительством заставит Соединенные Штаты серьезнее относиться к отношениям со своими союзниками.

Фото: Офис президента

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