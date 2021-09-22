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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Рада приняла закон о противодействии антисемитизму в Украине

Рада приняла закон о противодействии антисемитизму в Украине

Народные депутаты приняли во втором чтении закон №5109 о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. Соответствующее решение поддержали 276 голосами.

В документе прописано определение антисемитизма и указаны его основные проявления. Также законом устанавливаются виды ответственности за нарушение законодательства об антисемитизме.

Согласно закону, проявлениями антисемитизма считают:

  • призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения;
  • публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;
  • отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);
  • изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания.

К проявлениям антисемитизма относится и умышленное повреждение или разрушение зданий, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых зданий.

Кроме того, закон запрещает умышленно разрушать или осквернять места захоронений лиц еврейского происхождения, памятники, памятные знаки, посвященные лицам еврейского происхождения.

Согласно принятому закону, все эти виды и проявления антисемитизма в Украине запрещаются. Нарушители установленных норм будут нести гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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