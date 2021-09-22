Народні депутати ухвалили у другому читанні закон №5109 про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Відповідне рішення підтримали 276 голосами.

У документі прописане визначення антисемітизму і вказані його основні прояви. Також законом встановлюються види відповідальності за порушення законодавства про антисемітизм.

Відповідно до закону, проявами антисемітизму вважають:

заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження;

публічні висловлювання, пов’язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;

заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);

виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту.

Серед проявів антисемітизму – й умисне пошкодження або руйнування будівель, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових будинків.

Крім того, закон забороняє умисно руйнувати або оскверняти місця поховань осіб єврейського походження, пам’ятники, пам’ятні знаки, присвячені особам єврейського походження.

Згідно з ухваленим законом, усі ці види та прояви антисемітизму в Україні забороняються. Всі, хто порушуватиме встановлені норми, нестимуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.