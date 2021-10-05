Рада назначила рассмотрение вопроса об отставке Разумкова на 7 октября

Рассмотрение вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады Украины назначили на четверг, 7 октября.

За соответствующее решение проголосовали 246 голосов народных депутатов.

Председательствующий на заседании и первый вице-спикер Руслан Стефанчук напомнил, что накануне в парламент поступило предложение от 175 народных депутатов об отзыве председателя Верховной Рады.

А первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко во время выступления отметил, что, согласно ч. 1 ст. 77 Регламента, инициаторы предлагают назначить рассмотрение этого вопроса на 7 октября 2021 года. Для отставки спикера парламента нужны голоса 226 народных депутатов.

5 октября председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова отстранили от председательства на двух пленарных заседаниях парламента. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов.

С инициативой устранить Дмитрия Разумкова от проведения двух заседаний парламента выступил заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

Такое решение политсилы он объяснил тем, что председатель Верховной Рады якобы отказался ставить на голосование согласительного совета в понедельник 4 октября предложения по повестке дня пленарных заседаний 5-8 октября и этим нарушил Регламент.