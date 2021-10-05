Рада призначила розгляд питання про відставку Разумкова на 7 жовтня

Розгляд питання щодо відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України призначили на четвер, 7 жовтня.

За відповідне рішення проголосували 246 народних депутатів.

Головуючий на засіданні перший віце-спікер Руслан Стефанчук нагадав, що напередодні в парламент надійшла пропозиція від 175 народних депутатів про відкликання голови Верховної Ради.

А перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко під час виступу зазначив, що, згідно з ч. 1 ст. 77 регламенту, ініціатори пропонують призначити розгляд цього питання на 7 жовтня 2021 року. Для відставки спікера парламенту потрібні голоси 226 народних депутатів.

5 жовтня голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від головування на двох пленарних засіданнях парламенту. За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів.

З ініціативою усунути Дмитра Разумкова від проведення двох засідань парламенту виступив заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

Таке рішення політсили він пояснив тим, що голова Верховної Ради начебто відмовився ставити на голосування погоджувальної ради в понеділок 4 жовтня пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань 5-8 жовтня, і цим порушив регламент.