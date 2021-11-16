Украина не имеет разногласий с разведками стран-партнеров относительно ситуации на украинско-российской границе.
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире программы Свобода слова на ICTV.
– У нас нет разногласий с данными разведок стран-партнеров ни по фактам, ни по цифрам. У нас есть расхождения в интерпретации этих цифр и в прогнозах, – утверждает Анна Маляр.
В частности, отмечает заместитель министра обороны, западные партнеры подтверждали цифры относительно количества войск, находящихся вблизи границы. Не было разногласий и по интенсивности и движению русских войск.
– Мы по-разному прогнозируем, но по состоянию на сейчас эти прогнозы совпадают, что примерным временем кризиса является нынешняя зима, начиная с декабря, – отмечает Анна Маляр.
Расхождения в прогнозах с западными партнерами заключаются в том, что Украина ежедневно сталкивается с угрозой эскалации или более глубокого вторжения.
– Мы постоянно живем с угрозой. По результатам переговоров видение угрозы с партнерами стало более-менее общим, – утверждает заместитель министра обороны.
Фото: Настя Теликова