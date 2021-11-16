Україна не має розбіжностей із розвідками країн-партнерів щодо ситуації на українсько-російському кордоні.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

– У нас немає розбіжностей із даними розвідок країн-партнерів ні за фактами, ні за цифрами. У нас є розбіжності в інтерпретації цих цифр та в прогнозах, – стверджує Ганна Маляр.

Зокрема, наголошує заступниця міністра оборони, західні партнери підтверджували цифри щодо кількості військ, які перебувають поблизу кордону. Не було розбіжностей і щодо інтенсивності та руху російських військ.

– Ми по-різному прогнозуємо, але станом на зараз ці прогнози збігаються, що приблизним часом кризи є цьогорічна зима, починаючи з грудня, – зазначає Ганна Маляр.

Розбіжності в прогнозах із західними партнерами полягають у тому, що Україна щодня стикається із загрозою ескалації чи більш глибокого вторгнення.

– Ми постійно живемо із загрозою. За результатами перемовин бачення загрози із партнерами стало більш-менш спільним, – стверджує заступниця міністра оборони.

Фото: Настя Телікова