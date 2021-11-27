Угроза нападения России: как США готовятся защищать Украину

СМИ Запада проанализировали ситуацию, в которой оказалась Украина из-за угрозы агрессии, которую прогнозируют со стороны России этой зимой.

Стоит ли беспокоиться о возможности нового вторжения РФ, и если да – то на что готовы Соединенные Штаты, чтобы защитить Украину?

Любая реакция Джо Байдена несет риски

Англоязычные газеты считают, что Вашингтон не спешит давать конкретные обещания Украине по защите, потому что любой ответ Джо Байдена несет риски эскалации ситуации.

К тому же, по мнению экспертов, которых опросил Bloomberg, в январе вторжения ждать не стоит – у РФ нет достаточного количества войск для атаки на границе с Украиной, и состояние дорог не позволит провести успешную операцию.

Тем временем представитель Путина Владимир Песков 21 ноября обвинил Украину в подготовке к деоккупации Донбасса силовым методом и предупредил, что у этого будут “самые серьезные последствия”.

Американская New York Times также отметила, что Белый дом все еще не сообщил о конкретных шагах, на которые США готовы для защиты Украины.

В газете подчеркнули, что все силы администрация Джо Байдена бросает, в первую очередь, на дипломатию.

Так, в Вашингтоне обсуждают возможность личной встречи Байдена с российским главой Владимиром Путиным.

Но на что именно американский президент готов ради Украины – пока неясно даже несмотря на то, что он сильно вовлечен в судьбу страны еще с тех времен, когда был вице-президентом при Бараке Обаме, отмечают в СМИ.

Возможными ответами Соединенных Штатов эксперты считают увеличение военной помощи и новые санкции против лиц, приближенных к Путину.

В то же время эксперт по РФ Андреа Кендалл-Тейлор считает, что российский президент, вероятно, не верит в единство стран Запада.

– Путин рассчитывает на то, что Западу не хватит решимости, – сказала она.

США не станут помогать Украине войсками

Такое мнение высказали эксперты, даже с учетом худшего развития событий.

– Россияне уже вторглись в Украину семь лет назад, поэтому прекрасно знают, что мы не отправим туда 82-ю воздушно-десантную дивизию, – заявил Сэмюэл Череп из аналитического центра RAND Corporation.

С ним согласилась и в британской Guardian.

– Москва поставила Вашингтон в безвыигрышную ситуацию: либо сдать суверенитет Украины, либо рисковать получить полноценную войну, – считают там.

Но, по словам Анны Шелест из аналитического центра Украинская призма, США и не нужно отправлять войска в Украину, так как поддержка может иметь разные формы.

– К примеру, делиться разведданными и спутниковыми фото наращивания войск и обнародовать их – это уже поддержка. Не надо, чтобы американский солдат стоял на линии фронта. Можно делать очень четкие дипломатические заявления на достаточно высоком уровне, – считает Шелест.

Когда ждать вторжения РФ в Украину?

Эксперты, которых опросил британский Bloomberg, считают, что раньше января нападения ждать не стоит из-за состояния почвы и недостаточного количества войск.

В издании отметили, что это дает время на то, чтобы воздействовать на РФ с помощью дипломатии и не допустить войну.

– В настоящее время года мы имеем то, что называется распутица, то есть грязи, – считает российский военный аналитик, Павел Фельгенгауэр.

Он добавил, что российским танкам для успешной атаки нужно будет проехать по грунтовым дорогам, что невозможно в это время года.

– Когда ударят морозы, можно будет передвигаться в любом направлении, – подчеркнул он.

Тем не менее некоторые эксперты считают, что вероятность конфликта сейчас выше, чем была в предыдущие месяцы или годы, и даже если он не произойдет этой зимой, опасность будет оставаться и дальше, добавляет издание.

Украина готовится к возможным боевым действиям

Об этом сказал в интервью Politico премьер-министр Денис Шмигаль. Он призвал НАТО отправить корабли к Черному морю, а разведывательные самолеты – к российским границам.

По его мнению, мощным сигналом России станет постоянное присутствие военных кораблей НАТО в Черном море и увеличение разведывательных полетов самолетами альянса.

Шмыгаль согласился с оценками Соединенных штатов по количеству войск РФ – как на границе Украины, так и на временно оккупированных территориях и в Беларуси – число военнослужащих может достигать 100 тысяч.

Об отправке военных в Украину размышляют в Канаде

Так, газета Globe and Mail пишет со ссылкой на личные источники, что речь идет о нескольких сотнях военнослужащих.

Они могли бы поддержать тех канадских военных, которые уже служат в Украине в рамках тренировочной миссии.

Среди других вариантов также отправка военного корабля в Черное море или передислокация из Румынии части истребителей CF-18.

Таким образом, в случае российского вторжения в Украину ответ Канады станет первым большим международным испытанием для нового главы Минобороны страны Аниты Ананд.