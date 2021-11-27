Загроза нападу Росії: як США готуються захищати Україну

ЗМІ Заходу проаналізували ситуацію, в якій опинилася Україна через загрозу агресії, яку прогнозують із боку Росії цієї зими.

Чи варто турбуватися про можливість нового вторгнення РФ, і якщо так – на що готові Сполучені Штати, щоб захистити Україну?

Будь-яка реакція Джо Байдена несе ризики

Англомовні газети вважають, що Вашингтон не поспішає давати конкретні обіцянки Україні щодо захисту, бо будь-яка відповідь Джо Байдена несе ризики ескалації ситуації.

До того ж, на думку експертів, яких опитав Bloomberg, у січні вторгнення чекати не варто – РФ не має достатньої кількості військ для атаки на кордоні з Україною, і стан доріг не дозволить провести успішну операцію.

Тим часом представник Путіна Володимир Пєсков 21 листопада звинуватив Україну в підготовці до деокупації Донбасу силовим методом і попередив, що це матиме “найсерйозніші наслідки”.

Американська New York Times також зазначила, що Білий дім все ще не повідомив про конкретні кроки, на які США готові піти, щоб захистити Україну.

У газеті наголосили, що всі сили адміністрація Джо Байдена кидає насамперед на дипломатію.

Так, у Вашингтоні обговорюють можливість особистої зустрічі Байдена із російським головою Володимиром Путіним.

Але на що саме американський президент готовий заради України – поки що неясно навіть незважаючи на те, що він сильно залучений до долі країни ще з тих часів, коли був віце-президентом при Бараку Обамі, зазначають у ЗМІ.

Можливими відповідями Сполучених Штатів експерти вважають збільшення військової допомоги та нові санкції проти осіб, наближених до Путіна.

Водночас експерт із РФ Андреа Кендалл-Тейлор вважає, що російський президент, ймовірно, не вірить у єдність країн Заходу.

– Путін розраховує на те, що Заходу не вистачить рішучості, – сказала вона.

США не допомагатимуть Україні військами

Таку думку висловили експерти, навіть із урахуванням найгіршого розвитку подій.

– Росіяни вже вторглися в Україну сім років тому, тому чудово знають, що ми не відправимо туди 82-гу повітряно-десантну дивізію, – заявив Семюел Черап з аналітичного центру RAND Corporation.

З ним погодилися і у британській Guardian.

– Москва поставила Вашингтон у безвиграшну ситуацію: або здати суверенітет України, або ризикувати отримати повноцінну війну, – вважають там.

Але, за словами Ганни Шелест з аналітичного центру Українська призма, США і не потрібно відправляти війська в Україну, оскільки підтримка може мати різні форми.

– Наприклад, ділитися розвідданими та супутниковими фото нарощування військ та оприлюднити їх – це вже підтримка. Не треба, щоби американський солдат стояв на лінії фронту. Можна робити дуже чіткі дипломатичні заяви на досить високому рівні, вважає Шелест.

Коли чекати на вторгнення РФ в Україну?

Експерти, яких опитав британський Bloomberg, вважають, що раніше січня на напад чекати не варто через стан ґрунту та недостатню кількість військ.

У виданні зазначили, що це дає час на те, щоб впливати на РФ за допомогою дипломатії та не допустити війни.

– В даний час року ми маємо те, що називається бездоріжжя, тобто бруд, – вважає російський військовий аналітик, Павло Фельгенгауер.

Він додав, що російським танкам для успішної атаки потрібно буде проїхати ґрунтовими дорогами, що неможливо в цю пору року.

– Коли вдарять морози, можна буде пересуватися у будь-якому напрямку, – наголосив він.

Проте деякі експерти вважають, що ймовірність конфлікту зараз вища, ніж була у попередні місяці чи роки, і навіть якщо він не станеться цієї зими, небезпека залишатиметься й надалі, додає видання.

Україна готується до можливих бойових дій

Про це сказав в інтерв’ю Politico прем’єр-міністр Денис Шмігаль. Він закликав НАТО відправити кораблі до Чорного моря, а розвідувальні літаки – до російських кордонів.

На його думку, потужним сигналом Росії стане постійна присутність військових кораблів НАТО у Чорному морі та збільшення розвідувальних польотів літаками альянсу.

Шмигаль погодився з оцінками Сполучених штатів за кількістю військ РФ – як на кордоні України, так і на тимчасово окупованих територіях та в Білорусі – кількість військовослужбовців може досягати 100 тисяч.

Про відправку військових до України розмірковують у Канаді

Так, газета Globe and Mail пише з посиланням на особисті джерела, що йдеться про кількасот військовослужбовців.

Вони могли б підтримати тих канадських військових, які вже служать в Україні у рамках тренувальної місії.

Серед інших варіантів також відправка військового корабля до Чорного моря або передислокація з Румунії частини винищувачів CF-18.

Таким чином, у разі російського вторгнення в Україну відповідь Канади стане першим міжнародним випробуванням для нового глави Міноборони країни Аніти Ананд.