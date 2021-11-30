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Факты / Украина / Политика

РФ действует агрессивно даже через своих миньйонов: Верещук о внешних угрозах

Мария Степанюк редактор ленты
Ірина Верещук

Россия ведет себя агрессивно, действуя через своих миньйонов, а бизнесмен Ринат Ахметов, бросив вызов президенту Владимиру Зеленскому, поступил не мудро.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Россия агрессивно себя сегодня ведет и даже через своих миньйонов, таких как господин Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси, — Ред.), который заявляет, что в случае агрессии будет так сказать помогать России.

Она отметила, что энергетический кризис – не только в Украине, но и во всем мире, но есть обстоятельство, отличающее ситуацию.

— По совокупности факторов российской агрессии и энергетического кризиса мы имеем третье обстоятельство, которое, я считаю, за 30 лет впервые у нас появилось. Я должен назвать эту фамилию — Ринат Ахметов, бросивший вызов президенту Зеленскому, а в его лице и украинскому государству.

Верещук добавила, что совокупность обстоятельств и тех вызовов, которые есть у Украины, “политика, которую ведет Ахметов — это не мудро”. Она уточнила, что речь идет об информационной, медийной и политической сферу.

В пятницу, 26 ноября, во время пресс-марафона Владимир Зеленский рассказал, что владеет информацией о попытке госпереворота с участием россиян, который готовится в Украине на 1-2 декабря.

Он отметил, что в нем обсуждается участие бизнесмена Рината Ахметова.

Источник: Свобода слова

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