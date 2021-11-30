РФ діє агресивно навіть через своїх посіпак: Верещук про зовнішні загрози

Росія поводить себе агресивно, діючи через своїх посіпак, а бізнесмен Рінат Ахметов, кинувши виклик президенту Володимиру Зеленському, вчинив не мудро.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

— Росія агресивно себе сьогодні поводить і навіть через своїх посіпак таких як пан Лукашенко (самопроголошений президент Білорусі, – Ред.), який заявляє, що в разі агресії буде так би мовити допомагати Росії.

Вона зазначила, що енергетична криза – не лише в Україні, а й у всьому світі, але є обставина, яка відрізняє ситуацію.

— За сукупністю факторів російської агресії та енергетичної кризи ми маємо третю обставину, яка, я вважаю, за 30 років вперше у нас з’явилася. Я мушу назвати це прізвище – Рінат Ахметов, який кинув виклик президенту Зеленському, а в його особі й українській державі.

Верещук додала, що сукупність обставин та тих, викликів, що є в України, “політика, яку веде Ахметов – це не мудро”. Вона уточнила, що йдеться про інформаційну, медійну та політичну сферу.

У п’ятницю, 26 листопада, під час прес-марафону Володимир Зеленський розповів, що володіє інформацією про спробу держперевороту за участі росіян, який готується в Україні на 1-2 грудня.

Він зауважив, що у ньому обговорюється участь бізнесмена Ріната Ахметова.