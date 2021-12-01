В Украине за два года построят 15 тысяч км дорог — Зеленский

В Украине в течение ближайших двух лет запланировано построить около 15 тысяч километров дорог и 810 мостов.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде.

— Все думали, что хорошие дороги и Украина – это антонимы, но мы доказали, что они стали синонимами, – сказал Зеленский.

По словам президента, в стране уже построено 13 тысяч километров дорог. Однако процесс будет развиваться в течение ближайших лет, чтобы эта реформа была завершена.

Также он отметил, что к настоящему моменту было построено или реставрировано 560 мостов по всей стране, среди которых оказалась переправа в Запорожье, которая была незавершенной в течение 15 лет.

Зеленский добавил, что теперь в планах построить Кременчугский и Ямпольский мосты.