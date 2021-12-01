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В Україні за два роки збудують 15 тисяч км доріг – Зеленський

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
володимир зеленський

В Україні протягом найближчих двох років заплановано збудувати близько 15 тисяч кілометрів доріг та 810 мостів.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді.

– Усі думали, що хороші дороги та Україна – це антоніми, але ми довели, що вони стали синонімами, – сказав Зеленський.

За словами президента, у країні вже збудовано 13 тисяч кілометрів доріг. Проте процес розвиватиметься протягом найближчих років, щоб цю реформу було завершено.

Також він зазначив, що дотепер було збудовано або реставровано 560 мостів по всій країні, серед яких виявилася переправа до Запоріжжя, яка була незавершеною протягом 15 років.

Зеленський додав, що тепер у планах збудувати Кременчуцький та Ямпільський мости.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс президента

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