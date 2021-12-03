Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Россия должна думать несколько раз, прежде чем принимать решения военного характера.

Об этом Кулеба заявил во время онлайн-трансляции на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, в настоящее время мировые дипломаты обсуждают введение санкций против РФ.

– В дипломатических столицах проводят предметный разговор над конкретными экономическими санкциями. Наша задача состоит в том, чтобы довести эту совместную работу до эффективного результата, – уверен он.

Министр подчеркнул, что Российская Федерация видит, какие вопросы сейчас обсуждают в мире. Кулеба считает, что это служит четким сигналом для России.

— Они должны думать дважды, а то и трижды, перед принятием каких-либо решений военного характера, — отметил Кулеба.

Санкции против России

Американские политики заявили, что США намерены ввести санкции против России в случае усиления агрессии против Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что речь идет об экономических ограничениях, которые Америка ранее не вводила.

По его мнению, Россия ведет все более воинственную риторику, в частности, наращивает войска и ведет перемещение солдат возле границ Украины. Блинкен подчеркнул, что Россия будет нести ответственность за агрессию против Украины.