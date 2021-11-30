Агрессия РФ против Украины приведет к серьезным последствиям – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил Российской Федерации серьезными последствиями в случае эскалации агрессии против Украины.

Глава Государственного департамента выступил с заявлением во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Латвии.

Главы МИД стран-участниц Североатлантического Альянса провели встречу для решения вопроса о взимании российских войск на украинскую границу.

– Это все более воинственная риторика, это недавнее наращивание сил. Это необычные перемещения войск вдоль границы Украины…

Энтони Блинкен добавил, что планирует более подробно высказаться по этому поводу завтра, 1 декабря, после того, как посоветуется с союзниками на заседаниях НАТО.

— Но пока позвольте мне лишь повторить, что любые эскалационные действия России вызвали бы большую обеспокоенность как в США, так и в Латвии, и любые возобновления агрессии могут привести к серьезным последствиям.

Недавно информацию о наращивании российских войск у украинской границы прокомментировала Ангела Меркель – исполняющий обязанности канцлера Германии.

Она подчеркнула, что любая угроза суверенитету Украины будет иметь высокую цену. Меркель добавила, что Европа должна быть готова ввести новые санкции против РФ в случае ухудшения ситуации на востоке Украины.

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