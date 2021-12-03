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Факты / Украина / Политика

Агрессия России и Крымская платформа: о чем говорил Зеленский с Трюдо

Юля Захарченко редактор ленты
трюдо зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В 30-летие признания Канадой независимости Украины политики обсудили деятельность Крымской платформы и действия двух стран в случае усиления агрессии России.

По данным Офиса президента, Канада последовательно и твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Зеленский подчеркнул, что все 30 лет Канада остается для Украины одним из ведущих партнеров и союзников.

Глава государства рассказал Трюдо о ситуации, которая сейчас происходит на границах Украины. Политики оценили угрозы безопасности, которые могут навредить Украине и находящимся возле нее государствам.

В частности, речь идет о риске дестабилизации общественно-политической ситуации в мире. Лидеры стран отметили важность совместной реакции международного демократического сообщества, направленного на поддержку нашего государства.

Зеленский и Трюдо обсудили наработку механизмов усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию в случае эскалации и усиления агрессии против Украины.

Политики обсудили возможные пути привлечения Канады к деятельности Крымской платформы – инициативе, направленной на пресечение и предотвращение дальнейших нарушений прав человека в Крыму Россией.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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