Агресія Росії та Кримська платформа: про що говорив Зеленський з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. У 30-ту річницю визнання Канадою незалежності України політики обговорили діяльність Кримської платформи та дії двох країн у разі посилення агресії Росії.

За даними Офісу президента, Канада послідовно та твердо висловлює підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Зеленський наголосив, що всі 30 років Канада залишається для України одним з провідних партнерів та союзників.

Глава держави розповів Трюдо про ситуацію, яка зараз відбувається на кордонах України. Політики оцінили безпекові загрози, які можуть нашкодити Україні та державам, які розташовані біля неї.

Зокрема, йдеться про ризик дестабілізації суспільно-політичної ситуації у світі. Лідери країн наголосили на важливості спільної реакції міжнародної демократичної спільноти, спрямованої на підтримку нашої держави.

Зеленський та Трюдо обговорили напрацювання механізмів посилення економічного, політичного та санкційного тиску на Росію у разі ескалації та посиленні агресії проти України.

Політики обговорили можливі шляхи залучення Канади до діяльності Кримської платформи – ініціативи, спрямованої на припинення та запобігання подальших порушень прав людини у Криму Росією.