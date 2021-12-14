17 декабря Совет директоров Всемирного банка рассмотрит вопрос о выделении Украине €300 млн в рамках второго транша по проекту Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления.

Об этом после встречи с региональным директором Всемирного банка Арупом Банерджи сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Эти средства, по словам главы министерства, будут направлены прежде всего на финансирование президентского проекта Энергетическая независимость.

– Масштабная программа термомодернизации жилья призвана существенно уменьшить энергопотребление украинцев и, соответственно, снизить затраты на энергоносители. Участники программы смогут снизить потребление энергии и уровень коммунальных платежей на 60%. Уже в 2022 году мы планируем охватить до 5 тыс. многоквартирных домов по всей стране, – анонсирует Юлия Свириденко.

Сейчас же возглавляемое ею ведомство готовит системный документ о направлениях сотрудничества.

– Речь идет о Стратегии партнерства на 2022-2026 годы. В фокусе – экономическое развитие Украины, макрофинансовая устойчивость, внедрение электронного управления и цифровизации, расширение экспортных рынков и усиление конкурентоспособности украинских “зеленых” технологий.

Кроме того, в Минэкономики ожидают реализации Всемирным банком инвестиционных проектов в отраслях машиностроения, энергетики, информационных технологий, сельского хозяйства и строительства.

– Важным направлением сотрудничества остается увеличение конкурентоспособности внешней торговли. Минэкономики работает над тем, чтобы законодательно усилить и повысить эффективность Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Деятельность учреждения должна способствовать увеличению присутствия украинских экспортеров на внешних рынках, – отмечает министр.

Еще один приоритетом Минэкономики является расширение государственно-частного партнерства и общее улучшение бизнес-климата.

Как утверждает министр, сотрудничество со Всемирным банком важно для Украины не только как финансовое сопровождение важных проектов, но и как экспертная помощь во внедрении реформ.

Источник: Юлия Свириденко

Фото: Юлия Свириденко