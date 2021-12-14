17 грудня Рада директорів Світового банку розгляне питання про надання Україні €300 млн в межах другого траншу за проектом Друга позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення.

Про це після зустрічі з регіональним директором Світового банку Арупом Банерджі повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Ці кошти, за словами очільниці міністерства, будуть спрямовані насамперед на фінансування президентського проекту Енергетична незалежність.

– Масштабна програма термомодернізації житла покликана суттєво зменшити енергоспоживання українців та, відповідно, знизити витрати на енергоносії. Учасники програми зможуть знизити споживання енергії та рівень комунальних платежів на 60%. Уже в 2022 році ми плануємо охопити до 5 тис. багатоквартирних будинків по всій країні, – анонсує Юлія Свириденко.

Нині ж очолюване нею відомство готує системний документ про напрямки співпраці.

– Ідеться про Стратегію партнерства на 2022-2026 роки. У фокусі – економічний розвиток України, макрофінансова стійкість, впровадження електронного урядування та цифровізації, розширення експортних ринків та посилення конкурентоспроможності українських “зелених” технологій, – наголошує Юлія Свириденко.

Крім того, у Мінекономіки очікують на реалізацію Світовим банком інвестиційних проектів у галузях машинобудування, енергетики, інформаційних технологій, сільського господарства та будівництва.

– Важливим напрямком співпраці залишається збільшення конкурентоспроможності зовнішньої торгівлі. Мінекономіки працює над тим, щоб законодавчо посилити та підвищити ефективність Експортно-кредитного агентства (ЕКА). Діяльність установи має сприяти збільшенню присутності українських експортерів на зовнішніх ринках, – зазначає міністр.

Ще один пріоритетом Мінекономіки є розширення державно-приватного партнерства та загальне покращення бізнес-клімату.

Як стверджує міністр, співпраця зі Світовим банком важлива для України не лише завдяки фінансовому супроводу важливих проектів, але і як експертна допомога у впровадженні реформ.

Джерело: Юлія Свириденко

Фото: Юлія Свириденко