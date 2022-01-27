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Факты / Украина / Политика

РФ рассчитывает подорвать оборону Украины политическим и экономическим кризисами – Залужный

Юля Захарченко редактор ленты
РФ рассчитывает подорвать оборону Украины политическим и экономическим кризисами – Залужный

Российская Федерация намерена дестабилизировать ситуацию в Украине при помощи политического и экономического кризиса.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный на конференции Гибридные вызовы современного мира, Украина и угрозы.

– Противник не достиг своих целей. Я считаю, что противник делает расчет, что в результате гибридных действий (из-за политического конфликта и экономических проблем) они могут подорвать оборону Украины изнутри, — убежден он.

Залужный отметил недостаточную работу ООН и ОБСЕ, которые могли бы больше поддерживать Украину и помогать в сфере сдерживания российской агрессии.

– Пробудилась агрессия и нетерпимость, человечество отказывается от сдерживающих механизмов. Почему? На мой взгляд, Организация Объединенных Наций не работает для того, чтобы поддерживать эти механизмы. Не совсем играет необходимую роль такая организация, как ОБСЕ, — сказал генерал-лейтенант.

По мнению главнокомандующего ВСУ, весь мир наблюдает ситуацию, когда уважение суверенитета и территориальной целостности страны играют ключевую роль в условиях гибридной агрессии.

— Уважение суверенитета и нерушимости границ уже стали просто пустыми словами в современном мире, к сожалению. Нас возвращают в мир, где будет царить только право сильного, – отметил Залужный.

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Фото: Минобороны

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