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Факти / Україна / Політика

РФ розраховує підірвати оборону України політичною та економічною кризами – Залужний

Юля Захарченко редакторка стрічки
РФ розраховує підірвати оборону України політичною та економічною кризами – Залужний

Російська Федерація має намір дестабілізувати ситуацію в Україні за допомогою політичної та економічної кризи.

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на конференції Гібридні виклики сучасного світу, Україна та загрози.

– Противник не досягнув своїх цілей. Я вважаю, що противник робить розрахунок, що внаслідок гібридних дій (через політичний конфлікт та економічні проблеми) вони можуть підірвати оборону України зсередини, – переконаний він.

Залужний зазначив недостатню роботу ООН та ОБСЄ, які могли б більше підтримувати Україну та допомогати у сфері стримування російської агресії.

– Пробудилася агресія та нетерпимість, людство відмовляється від стримуючих механізмів. Чому? На мою думку, Організація Об’єднаних Націй не працює для того, щоб підтримувати ці механізми. Не зовсім відіграє роль, яку необхідно, така організація, як ОБСЄ, – сказав генерал-лейтенант.

На думку головнокомандувача ЗСУ, весь світ спостерігає ситуацію, коли повага до суверенітету та територіальної цілісності країни відіграють ключову роль в умовах гібридної агресії.

– Повага до суверенітету та непорушності кордонів вже стали просто пустими словами у сучасному світі, на жаль. Нас повертають у світ, де пануватиме лише право сильного, – зазначив Залужний.

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Фото: Міноборони

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