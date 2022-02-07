Визит Макрона в Украину: предвыборная поездка или попытка предотвратить эскалацию

8 февраля Украину посетит президент Франции Эмманюэль Макрон, что станет первым визитом французского лидера за последние 24 года.

Причина визита та же, что и у многих европейских дипломатов за последние несколько недель – противостояние российской агрессии. Но стоит ли рассчитывать на то, что визит Макрона поможет продвинуться в решении проблемы?

Один вопрос

Никого не удивит, что основным вопросом на переговорах французского президента с украинскими властями будет присутствие российских войск на украинской границе.

Особенно если учесть, что европейские и американские издания продолжают рассказывать о новых сценариях полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что сосредоточатся на вопросах, напрямую связанных с противодействием российской угрозе.

– Тема одна – ситуация вокруг вторжения РФ и вообще реанимация минского процесса. Макрон пытается выглядеть эдаким “голубем мира”. В некоторых своих заявлениях даже больше, чем представители Германии… Макрон старается перехватить инициативу, по меньшей мере в ЕС, и выступить президентом страны, которая является главной в возобновлении мирного процесса, — высказывает мнение политолог.

Конечно, на повестке дня окажутся и другие важные вопросы двустороннего партнерства Украины и Франции.

Но не стоит ожидать, что по результатам встречи последуют какие-то сенсационные заявления.

– В двусторонних отношениях Украины и Франции в последние годы наблюдается положительная динамика, в частности в экономической сфере — здесь есть о чем поговорить. Но на первом плане будет вопрос переговоров в нормандском формате, — уверен председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

По результатам встречи мы, скорее всего, услышим о приверженности Франции поддержке суверенитета Украины и усилий по урегулированию конфликта дипломатическим путем. А также подтверждение готовности встретиться на самом высоком уровне, чтобы принести мир на украинскую землю.

Визит перед выборами

Показательно, что визит Макрона проходит всего за несколько месяцев до первого тура президентских выборов во Франции.

Хотя действующий глава государства до сих пор не объявил о своем участии в президентской гонке, его “турне” может как раз этому предшествовать.

Так он напомнит о своем статусе на международной арене как дипломат, способный влиять на вопросы европейской безопасности, чем не могут похвастаться другие претенденты на пост президента.

– Для Макрона важно добиться хотя бы частичных успехов, поскольку его ждут президентские выборы и он хочет продемонстрировать свою дипломатическую состоятельность, – полагает Фесенко.

Впрочем, нельзя объяснять заинтересованность французского лидера в разрешении конфликта одной только мотивацией стать посредником в международных конфликтах вроде Николя Саркози.

Макрон – в числе лидеров, понимающих, что безопасность Украины — это и безопасность всей Европы.

Поэтому он может даже решиться предложить новые переговоры с Россией, которые будут охватывать не только Украину и несколько стран Евросоюза.

— Возможно, как вариант, на перспективу предложат что-нибудь вроде проведения конференции по безопасности в Европе, куда пригласят Россию и Украину. Во Франции уже идет активная (президентская. – Ред.) кампания. И некоторые его оппоненты очень активно начали эту тему раскручивать: садиться с РФ за стол переговоров. Говорить, что вопрос Украины важен, но его следует рассматривать в более широком контексте – европейской безопасности, – рассуждает Рейтерович.

Не стоит рассчитывать, что такие предложения станут заменой нормандского формата или будут направлены на встречу президентов Украины и России без посредников.

Решающая неделя

В то же время Фесенко считает, что эта неделя может быть решающей для будущего переговоров в нормандском формате.

Кроме переговоров с Макроном, в течение недели нас ожидает визит канцлера Германии Олафа Шольца в Украину и еще одна встреча на уровне советников глав государств Норманди.

За следующие несколько дней мы должны увидеть, возобновятся ли переговоры на самом высоком уровне.

Но ждать прорыва не советуют. Даже если Макрон и хочет “примирить” Украину и Россию, сейчас у нас слишком много разногласий относительно того, как подходить к разрешению конфликта.

— На мой взгляд, достичь всеобъемлющего урегулирования конфликта вряд ли удастся. Слишком велики разногласия в позициях России и Украины в ключевых вопросах политической части соглашения. Скорее всего, Макрон постарается убедить Зеленского согласиться на уступки Москве. Но для украинского президента есть четкие красные линии, которые он не может пересечь: прямые переговоры с сепаратистами, невозможность в Конституции закрепить особый статус ОРДЛО и разногласия по границе, — констатирует Фесенко.

Рейтерович также заостряет внимание именно на встрече советников глав государств Норманди. От нее сегодня зависит больше, чем от того же визита Макрона.

Как стороны готовятся – это главный вопрос. Если по ее результату мы увидим подписание важных документов, то тогда можно будет говорить о возможности встречи в нормандском формате на самом высоком уровне.

– Если встреча советников (глав государств нормандского формата. – Ред.) состоится, если на ней представят определенный документ. Если он будет более подробным… озвучен и согласован всеми сторонами, тогда я не исключаю, что вероятность встречи лидеров может существенно возрасти, – поясняет Рейтерович.

Фактически визит Макрона является очередной демонстрацией позиции коллективного Запада в противостоянии российской агрессии против Украины.

И хотя он важен для нас, когда на границе сосредоточены десятки тысяч российских солдат, вряд ли он позволит приблизить завершение гибридной войны с РФ.