Візит Макрона в Україну: передвиборча поїздка чи спроба запобігти ескалації

8 лютого Україну відвідає президент Франції Емманюель Макрон, що стане першим візитом французького лідера за останні 24 роки.

Причина візиту та сама, що й у багатьох європейських дипломатів за останні кілька тижнів – протистояння російській агресії. Та чи варто розраховувати, що візит Макрона допоможе просунутися у вирішенні проблеми?

Одне питання

Нікого не здивує, що основним питанням на переговорах французького президента з українською владою буде присутність російських військ на українському кордоні.

Особливо якщо врахувати, що європейські та американські видання продовжують розповідати про нові сценарії повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що зосередяться на питаннях, напряму пов’язаних із протидією російській загрозі.

– Тема одна – ситуація навколо вторгнення РФ і взагалі реанімація Мінського процесу. Макрон сподівається набути вигляду такого собі “голуба миру”. В деяких своїх заявах – навіть більше, ніж представники Німеччини… Макрон намагається перехопити ініціативу щонайменше в ЄС, і виступити президентом країни, яка є головною у відновленні мирного процесу, – висловлює думку політолог.

Звичайно ж, на порядку денному опиняться й інші важливі питання двостороннього партнерства України та Франції.

Та не варто очікувати, що за результатами зустрічі пролунають якісь сенсаційні заяви.

– У двосторонніх відносинах України та Франції останніми роками спостерігається позитивна динаміка, зокрема в економічній сфері – тут є про що поговорити. Але на першому плані буде питання переговорів у Нормандському форматі, – зауважує голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.

За результатами зустрічі ми, найімовірніше, почуємо про відданість Франції підтримці суверенітету України та зусиль щодо врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом. А також підтвердження готовності зустрітися на найвищому рівні, щоб принести мир на українську землю.

Візит перед виборами

Показово, що візит Макрона відбувається всього за кілька місяців до першого туру президентських виборів у Франції.

Хоча чинний глава держави і досі не оголосив про свою участь у президентській гонці, його “турне” може якраз цьому передувати.

Так він нагадає про свій статус на міжнародній арені як дипломата, який здатен впливати на питання європейської безпеки, чим не можуть похвалитися інші претенденти на посаду президента.

– Для Макрона важливо досягти хоча б часткових успіхів, оскільки його чекають президентські вибори і він хоче продемонструвати свою дипломатичну спроможність, – вважає Фесенко.

Та не можна пояснювати зацікавленість французького лідера у вирішенні конфлікту лише мотивацією стати посередником у міжнародних конфліктах на кшталт Ніколя Саркозі.

Макрон – з числа тих лідерів, які розуміють, що безпека України – це й безпека усієї Європи.

Тому він може навіть наважитися запропонувати нові переговори з Росією, які охоплюватимуть не лише Україну та кілька країн Євросоюзу.

– Можливо, як варіант, на перспективу запропонують щось на кшталт проведення конференції з безпеки в Європі, куди запросять Росію й Україну. У Франції вже йде активна (президентська. – Ред.) кампанія. І деякі його опоненти дуже активно почали цю тему розкручувати: сідати з РФ за стіл переговорів. Говорити, що питання України важливе, але його варто розглядати в більш широкому контексті – європейської безпеки, – розмірковує Рейтерович.

Не варто розраховувати, що такі пропозиції стануть заміною нормандському формату або ж будуть спрямовані на зустріч президентів України та Росії без посередників.

Вирішальний тиждень

Водночас Фесенко вважає, що цей тиждень може бути вирішальним для майбутнього переговорів у нормандському форматі.

Окрім переговорів з Макроном, протягом тижня нас очікує візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до України та ще одна зустріч на рівні радників глав держав Норманді.

За наступні кілька днів ми маємо побачити, чи відновляться переговори на найвищому рівні.

Та чекати на прорив не радять. Навіть якщо Макрон і хоче “примирити” Україну та Росію, нині у нас занадто багато розбіжностей у тому, як підходити до вирішення конфлікту.

– На мій погляд, досягнути всеосяжного врегулювання конфлікту навряд чи вдасться. Занадто великі розбіжності в позиціях Росії та України у ключових питаннях політичної частини угоди… Найімовірніше, Макрон намагатиметься переконати Зеленського погодитися на поступки Москві. Але для українського президента є чіткі червоні лінії, які він не може перетнути: прямі переговори із сепаратистами, неможливість в Конституції закріпити особливий статус ОРДЛО і розбіжності щодо кордону, – наголошує Фесенко.

Рейтерович також загострює увагу саме на зустріч радників глав держав Норманді. Від неї сьогодні залежить більше, ніж від того ж візиту Макрона.

Як сторони готуються – це головне питання. Якщо за її результатом ми побачимо підписання важливих документів, то лише тоді можна буде говорити про можливість зустрічі у нормандському форматі на найвищому рівні.

– Якщо зустріч радників (глав держав нормандського формату. – Ред.) відбудеться, на ній представлять певний документ. Якщо він буде більш детальний… озвучений і погоджений всіма сторонами, тоді я не виключаю, що імовірність зустрічі лідерів може суттєво зрости, – пояснює Рейтерович.

Фактично, візит Макрона є черговою демонстрацією позиції колективного Заходу у протистоянні російській агресії проти України.

І хоча він важливий для нас, коли на кордоні перебувають десятки тисяч російських солдат, навряд чи він дасть змогу наблизити завершення гібридної війни з РФ.