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Факты / Украина / Политика

“Терпи, моя красавица” – это уже перебор: Зеленский ответил Путину

Валентина Летяк редактор ленты
Зеленський Путін

Украина всегда была терпеливой и мудрой, но что касается “моя”, то здесь уже небольшой перебор — президент Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину, который, комментируя выполнение Минских соглашений, обратился к украинским властям словами российской поговорки: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица.

– Я, наверное, отвечу на русском языке, чтобы автор афоризма понял мой ответ. Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ. Украина действительно красавица. А по поводу “моя”, то здесь уже небольшой перебор.

Что касается “терпи, моя красавица”, я считаю, что Украина очень терпеливая, потому что это мудрость, это важно не только для Украины, но и для всей Европы, и очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории, – сказал он на брифинге после переговоров с президентом Франции Эманюэлем Макроном.

По его словам, терпение Украины влияет на провокации, в этом терпении ее мудрость.

Накануне президент России Владимир Путин в контексте выполнения Минских соглашений дерзко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, процитировав русскую поговорку: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица.

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