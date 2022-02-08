“Терпи, моя красуне” – це вже перебір: Зеленський відповів Путіну

Україна завжди була терплячою і мудрою, але щодо “моя”, то тут вже невеличкий перебір – президент Володимир Зеленський відповів Володимиру Путіну, який, коментуючи виконання Мінських угод, звернувся до української влади словами російської приказки: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица.

– Я, напевно, відповім російською мовою, щоб автор афоризму зрозумів мою відповідь. Безумовно, є речі, з якими не посперечаєшся з президентом РФ. Україна справді красуня. А з приводу “моя”, то тут вже невеликий перебір. Щодо “терпи, моя красуне”, я вважаю, що Україна дуже терпляча, тому що це мудрість, це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи, і дуже важливо для росіян. Тому що від нашого терпіння залежить ескалація з іншої сторони. Ми захищаємо свою країну, ми на своїй території, – сказав він на брифінгу після переговорів із президентом Франції Еманюелем Макроном.

За його словами, терпіння України впливає на провокації, у цьому терпінні – її мудрість.

Напередодні президент Росії Володимир Путін у контексті виконання Мінських угод зухвало звернувся до президента України Володимира Зеленського, процитувавши російську приказку: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица.