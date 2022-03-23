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Факты / Украина / Политика

Стратегически российские войска уже потерпели поражение в Украине — Арестович

Юля Захарченко редактор ленты
Олексій Арестович

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, когда завершится активная фаза боевых действий и какова вероятность участия белорусской армии в войне России против Украины.

— Конец апреля или начало мая. Я думаю, это будет промежуточная победа: когда поймем, что их бьем, а они ломаются. Это может не означать прекращения боевых действий, но всем будет ясно, что Россия уже разгромлена в Украине, — заявил Алексей Арестович.

Он спрогнозировал вероятность участия белорусских военнослужащих в войне, начатой Россией против Украины. По мнению Арестовича, она колеблется в пределах 15-20%.

– 15-20%. По нашим и данным белорусской стороны, например, более 60% белорусских военнослужащих не хотят никаким образом участвовать в войне с Украиной. Конечно, если им прикажут, они перейдут границу, часть даже будет воевать. Они люди военные. Но мне кажется, эта часть, которая будет воевать, даже получить военный опыт не успеет, — сказал Арестович.

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Фото: Офис президента

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