Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович спрогнозував, коли завершиться активна фаза бойових дій та якою є ймовірність участі білоруської армії у війні Росії проти України.

– Кінець квітня чи початок травня. Я думаю, це буде проміжна перемога: коли зрозуміємо, що ми їх б’ємо, а вони ламаються. Це може не означати припинення бойових дій, але всім буде зрозуміло, що Росія вже розгромлена в Україні, – заявив Олексій Арестович.

Він спрогнозував ймовірність участі білоруських військовослужбовців у війні, яку розпочала Росія проти України. На думку Арестовича, вона коливається у межах 15-20%.

– 15-20%. За нашими та даними білоруської сторони, наприклад, понад 60% білоруських військовослужбовців не бажають жодним чином брати участь у війні з Україною. Звісно, якщо їм віддадуть наказ, вони перейдуть кордон, частина навіть буде воювати. Вони люди військові. Але мені здається, ця частина, яка воюватиме, навіть отримати військовий досвід не встигне, – сказав Арестович.