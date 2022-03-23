Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 27 день війни
Вбили Вбили
117 дітей
Поранили Поранили
>155 дітей
Вбили Вбили
> 925 (ООН) дорослих
Факти / Україна / Політика

Стратегічно російські війська вже отримали поразку в Україні – Арестович

Юля Захарченко редакторка стрічки
Олексій Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович спрогнозував, коли завершиться активна фаза бойових дій та якою є ймовірність участі білоруської армії у війні Росії проти України.

– Кінець квітня чи початок травня. Я думаю, це буде проміжна перемога: коли зрозуміємо, що ми їх б’ємо, а вони ламаються. Це може не означати припинення бойових дій, але всім буде зрозуміло, що Росія вже розгромлена в Україні, – заявив Олексій Арестович.

Він спрогнозував ймовірність участі білоруських військовослужбовців у війні, яку розпочала Росія проти України. На думку Арестовича, вона коливається у межах 15-20%.

– 15-20%. За нашими та даними білоруської сторони, наприклад, понад 60% білоруських військовослужбовців не бажають жодним чином брати участь у війні з Україною. Звісно, якщо їм віддадуть наказ, вони перейдуть кордон, частина навіть буде воювати. Вони люди військові. Але мені здається, ця частина, яка воюватиме, навіть отримати військовий досвід не встигне, – сказав Арестович.

Читайте
Зеленський став найвпливовішою особистістю в Європі за версією читачів Politico

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка