Угрозы захвата столицы сейчас нет – глава Киевской ГВА

В Киев возвращаются посольства разных стран, а еще несколько государств объявили о намерениях возобновить работу дипломатических представительств в столице. Среди них – Соединенные Штаты Америки и Великобритания.

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов объяснил, о чем это может свидетельствовать. Он сообщил, что сейчас в столицу возвращаются 16 посольств разных государств.

– Сейчас звучит цифра о возвращении 16 дипломатических представительств. И каждый день от представителей разных стран, в частности, от США и Великобритании, мы слышим, что они тоже планируют вернуться и возобновить свою работу, – отметил глава Киевской ОВА.

По мнению Николая Жирнова, возвращение посольства стран в Киев означает, что непосредственной угрозы захвата столицы сейчас нет.

Глава Киевской ОВА убежден, что это хороший сигнал для киевлян, свидетельствующий о том, что жизнь в столице восстанавливается. Важно двустороннее сотрудничество со странами, заключение договоров, контрактов, поэтому послам необходимо находиться на месте, добавил Николай Жирнов.

Источник: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА